Klinikseelsorger sind erreichbar

Lampertheim.Die evangelische Klinikpfarrerin Annelie Hesse weist aufgrund der aktuellen Situation daraufhin, dass sie als Ansprechpartnerin für Patienten des St.-Marienkrankenhauses und Bewohner des Dietrich-Bonhoeffer-Hauses sowie deren Angehörige weiter zur Verfügung steht. Sie ist telefonisch zu erreichen unter 06206/96 92 39. Der Anrufbeantworter wird regelmäßig abgehört. Angehörige von Klinikpatienten können sich auch ans Pflegepersonal wenden, damit ein Kontakt hergestellt wird. Hesse ist auch per E-Mail an annelie.hesse@ekhn.de erreichbar.

Auch der katholische Klinikseelsorger am St.-Marienkrankenhaus, Pater Simon, steht telefonisch für Gespräche zur Verfügung. Er ist unter Telefon 0160/95 10 25 91 oder per E-Mail an simon.kornas@gmail.com erreichbar. swa

© Südhessen Morgen, Freitag, 20.03.2020