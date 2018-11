Lampertheim.Kürzlich fanden die diesjährigen Vereinsmeisterschaften der SG Neptun statt. Mit 81 Teilnehmern vermittelte die Vereinsmeisterschaft den Eindruck eines normalen Schwimmfestes. Um an der Wertung der Vereinsmeisterschaften teilnehmen zu können, müssen drei 100-Meter-Strecken sowie 200-Meter-Lagen geschwommen werden.

Erstmalig in diesem Jahr wurde auch für die jüngeren Schwimmer eine Nachwuchswertung angeboten. Hier galt es, zwei 50-Meter-Strecken sowie 100-Meter-Lagen zu absolvieren. Weiterer neuer Programmpunkt war die Familienstaffel, die für supergute Stimmung im Hallenbad sorgte. Darüber hinaus gab es erstmalig Juxstaffeln, deren Teilnehmer per Los zusammengestellt wurden, und Disziplinen wie „Hühnerflügelschwimmen” oder „Becher auf dem Kopf transportieren ohne Hände” wurden ausgelost. Hier hatten die Zuschauer allerhand zum Schmunzeln.

Auch heiße Fights um eine gute Zeit sorgten für Spannung. Die jüngsten Schwimmer starteten ebenfalls bereits über 25 Meter und konnten somit knisternde Wettkampfatmosphäre schnuppern.

Wer aber am Ende den Titel „Vereinsmeister 2018” und „Vereinsmeisterin 2018” trägt, wird erst an der Weihnachtsfeier am 9. Dezember im großen Saal der Zehntscheune bekannt gegeben. red

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 22.11.2018