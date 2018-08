Koalition: Auf gutem Weg

Anzeige

Als Beleg nannte der SPD-Vertreter den Stadtumbau, für den auf zehn Jahre gesehen 32 Millionen Euro mobilisiert worden seien. Land und Bund trügen 23 Millionen zu diesem Betrag bei. Allerdings seien weiterhin dicke Bretter zu bohren. Hier nannte Schmidt die Sanierung des Altrheins und die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum.

Marketing will Fahrt aufnehmen

Stefanie Teufel (FDP) dankte der Stadtverwaltung für die gute Zusammenarbeit etwa beim Stadtumbau. Sie selbst würde gern schnell in der Öffentlichkeit wahrnehmbare Ergebnisse sehen, aber nachdem sich das Projekt noch in der Planungsphase befinde, sei hier Geduld gefragt. In der neu zu entwickelnden Emilienstraße etwa sieht Teufel einen künftigen „Leuchtturm“, der auch Besucher aus der Umgebung anziehen könne.

Christiane Krotz (SPD) wollte „diese harten Fakten“ um „weiche“ aus ihrer Arbeit im Sozialausschuss ergänzen. So seien die neue Kita am Gleisdreieck mit ihrem modernen Konzept oder der Waldkindergarten als Erfolge zu verbuchen. Auch die Zusammenarbeit trage Früchte. Krotz: „Wir dürfen nicht auf die jungen Menschen warten, wir müssen auf sie zugehen.“ Mit der neuen Kita werde die Stadt dem aktuellen Bedarf gerecht, ergänzte Erster Stadtrat Jens Klingler. Allerdings würde der Bedarf mit wachsendem Angebot erfahrungsgemäß auch weiterhin zunehmen, sagte er.

Gottlieb Ohl (FDP), als ehrenamtlicher Stadtrat für das Stadtmarketing zuständig, berichtete, dass inzwischen alle Stellen besetzt seien und man nun Fahrt aufnehmen könne. Es sei ein Tag der offenen Tür geplant, an dem sich Bürger in den Büros ein Bild von der Arbeit des Stadtmarketings machen könnten. Außerdem, so Ohl, würde eine professionelle Bedarfsanalyse basierend auf einer Passantenbefragung in der Kaiserstraße durchgeführt. Danach würden Taten folgen.

Fritz Roehrenbeck (FDP) sagte auf die Frage nach Misserfolgen: „Ich kann mich nicht erinnern, dass die Opposition auch nur einen Antrag von uns zerrissen hätte. Vieles geschieht fraktionsübergreifend.“

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 16.08.2018