Lampertheim.Einstimmig hat sich der Vorstand der SPD/FDP-Koalition für eine Wiederwahl Jens Klinglers zum Ersten Stadtrat ausgesprochen. Klinglers Amtszeit läuft Ende 2020 ab. Seine Wiederwahl peilen die Sozialliberalen in der Stadtverordnetenversammlung am 4. September an. In einem Pressegespräch sagte Klingler am Mittwochabend, er „brenne“ immer noch für die Aufgaben, die mit seinem Posten verbunden seien. (Ausführlicher Bericht folgt.) urs

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 19.12.2019