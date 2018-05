Kochen als „tolles Erlebnis“

Anzeige

Lampertheim.Klassenlehrerin Luisa Schmidt ist mit Schülerinnen und Schülern der 6cR der Alfred-Delp-Schule (ADS) zum Bauernladen Steinmetz gekommen. Dort wollen die Mädchen und Jungen unter der Anleitung der Fachfrauen Sandra und Stefanie Steinmetz eine Spargel-Quiche backen und für den Nachtisch Quarkspeise mit Erdbeeren zubereiten.

Nach dem Händewaschen schälen die Jugendlichen Grün- und Bleichspargelstangen, stellen einen Knetteig her, reiben Hartkäse und rühren das Quarkdessert ein. Später wollen alle zusammen essen. Und darauf freuen sich die jungen Hobbyköche. Schließlich soll es ein Saisongenuss mit erntefrischen Feldprodukten in zwei Gängen sein. Die Schüler haben Spaß am Zubereiten der Speisen. Sie entdecken gesunde und regionale Lebensmittel und erfahren viel Wissenswertes über Herkunft und Verarbeitung der Nahrungsmittel.

Über das emsige Arbeiten der Jugendlichen in der Lehrküche des landwirtschaftlichen Familienunternehmens freut sich vor allem Diana Stolz, Erste Kreisbeigeordnete des Landkreises Bergstraße. Sie habe auch schon ganz andere Erfahrungen gemacht, dass beispielsweise niemand aus einer Schulklasse Kohlrabi gekannt habe. Für die Zusammenarbeit mit der Lampertheimer ADS findet sie ausschließlich lobende Worte.