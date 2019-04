Kochkäs’ schmeckt beim MGV

Lampertheim.Das traditionelle Kochkäs-Essen des MGV 1840 Lampertheim ging am Samstagabend in die 24. Runde. Bereits seit 1996 veranstaltet der Verein das gesellige Beisammensein. Die Grundidee war es damals, ein Fest zu veranstalten, bei dem einmal andere Speisen auf den Tisch kommen. Rund 200 Lampertheimer Bürger waren deshalb auch in diesem Jahr in die Notkirche der Lukasgemeinde gekommen.

Bei typischen Speisen wie Kochkäs’, Handkäs’ mit oder ohne Musik sowie Kochkäs’-Schnitzel und leckeren Schinkenbroten holte der MGV die Odenwälder Atmosphäre in die Spargelstadt. Äppelwoi aus dem „Bembel“ rundete das kulinarische Erlebnis ab. Rund 40 Helfer sorgten dabei für einen reibungslosen Ablauf. Gleichzeitig wurde dem Publikum ein abwechslungsreiches musikalisches Programm geboten.

Saal voll besetzt

Bereits vor dessen Beginn klapperte das Besteck auf den Tellern und lebhafte Tischgespräche erfüllten den Saal, der bis in die letzte Ecke gefüllt war. Als der Männerchor auf der Bühne Aufstellung nahm, um seine beiden Lieder „Frühlingsgruß“ und „Zwei Herzen im Dreivierteltakt“ zu präsentieren, kehrte jedoch Ruhe im Saal ein. „Achtung, verschlucken Sie sich nicht, jetzt kommt ein Dreivierteltakt“, warnte Elisabeth Seidl, die für die musikalische Leitung aller Chöre verantwortlich ist, das Publikum. Dieses zweite Stück animierte die Anwesenden sogar zum Mitsingen und Schunkeln. Schließlich ergriff der erste Vorsitzende Holger Schneibel das Wort und begrüßte die Gäste. Einen besonderen Gruß richtete er an Bürgermeister Gottfried Störmer, Stadtrat Gottlieb Ohl und die Spargelkönigin. „Heute werden sie Musik hören, Musik essen und Musik riechen“, kündigte Schneibel an.

Es folgte der Auftritt des Frauenchors, der „In der Nacht ist der Mensch nicht gern allein“ vortrug. Als zweites Stück präsentierten die Frauen „Schön Blümlein“, welches sie ihrem Geburtstagskind Helga Hoffmann widmeten. Im Anschluss daran sang der ganze Saal „Kochkäsfest!“, ein Lied, welches eigens für das Kochkäs’-Essen des MGV von Helga Hoffmann gedichtet wurde. Nachdem einige Sängerinnen die Bühne verlassen hatten und dafür einige Herren hinzugekommen waren, zeigte sich der gemischte Chor von seiner besten Seite. Mit „Fröhlichkeit und leichtes Leben“ und „Guten Tag und eine schöne Zeit“ brachten die Sänger eine leichte und beschwingte Stimmung in die Notkirche.

Auftritt der „Bembel-Sänger“

Ebenso fröhlich und heiter ging es mit den Klängen des Chor Joyful weiter, dem größten Chor des Vereins. Während der „Riversong“ noch etwas ruhiger war, brachte die Hymne „Auf uns“ von Andreas Bourani noch einmal Stimmung in den Saal und lieferte den Höhepunkt des Programms. Es folgte eine kurze Pause, in der sich das Publikum am Kuchenbuffet bedienen konnten. 14 Frauen des Vereins hatten die Kuchen gebacken. Ein weiteres Highlight des Abends folgte mit dem Auftritt der „Bembel-Sänger“, welche den musikalischen Abschluss machten. Gemeinsam brachten Hans-Ludwig Griesheimer (Gesang), Peter Medert (Gesang und Gitarre), Bernd Menges (Gesang), Holger Schneibel (Gesang) und Gottfried Senftner (Gesang und Gitarre) ausgelassene Stimmung in den Raum. Neben „Über den Wolken“ und „Bembel-Sänger, das sind wir“ brillierte die Gruppe unter anderem mit „Kochkäs“ und „Gute Nacht, Freunde“.

© Südhessen Morgen, Montag, 29.04.2019