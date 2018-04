Anzeige

Der Frauenchor des MGV hatte als Nächstes seinen Auftritt. „Der Winter ist vorüber“ wurde gesungen und es folgte das Kochkäslied des MGV, getextet von Helga Hoffmann. Der Saal musste oder konnte mitsingen und so erklang vielstimmig nach der Melodie „Wem Gott will rechte Gunst erweisen . . . “ die Fortsetzung mit „. . . den schickt er nur zum MGV“. Zu kurz war der Auftritt des Chors Joyful. „Sweet Dreams“ und das umgetextete „K-K-Katy“ in „K-K-Kochkäs“ provozierten zahlreiche Zugaberufe. Die vier „Bembelsänger“ mixten bekannte Schlageroldies zu einem Potpourri. Das Rezept war stimmig, die Gäste konnten zum Teil mitsingen.

Holger Schneibl war am Ende mit dem Fest zufrieden. „Natürlich haben wir einen hohen Personalaufwand, etwa 25 Personen sind im Einsatz“, berichtete der Vorsitzende. „Die Gerichte werden von uns selbst vorbereitet, was auch sehr arbeitsintensiv ist“, meinte Schneibl. Trotzdem ist man froh, mit den „Odenwälder Spezialitäten“ die Zustimmung so vieler Gäste gefunden zu haben.

Musikalisch will sich der MGV in diesem Jahr weiter profilieren. Unter dem Titel „Stecker raus“ wird der Chor Joyful im November ein Konzert geben. Schauplatz ist die Aula des Lessinggymnasiums. Geplant und geprobt wird schon jetzt. sto

