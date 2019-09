Köstliche Spezialitäten

Lampertheim.Ob Auvergne, Provence oder Bretagne: Am Wochenende, 19. bis 21. September, gibt es auf dem Europaplatz allerlei Köstlichkeiten aus Frankreich. Denn dann findet erstmals ein französischer Spezialitätenmarkt in Lampertheim statt. Neun Aussteller aus unterschiedlichen Regionen Frankreichs bieten von Käse und Wein bis Schmuck und Seife alles an, was das Nachbarland zu bieten hat.

Außerdem spielt am Freitag, 21. September, ab 18 Uhr die Band „Bluesette“. Das 1999 gegründete Mainzer Ensemble hat sich auf die moderne Salonmusik des 20. Jahrhunderts spezialisiert. So werden die Musiker Frank Willi Schmidt (Kontrabass), Alexandre Bytchkov (Akkordeon) und Peter Jutz (Violine) auf dem Europaplatz zu hören sein. Zu ihrem Programm zählen französische Chansons und Musettes, aber auch Film-Musiken, Lieder der frühen Tonfilm-Ära und weitere Stilistiken aus aller Welt.

Der französische Markt wird vom Stadtmarketing Lampertheim in Kooperation mit dem Wirtschafts- und Verkehrsverein Lampertheim organisiert. red

