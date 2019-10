Köstlichkeiten und ein Mord

Lampertheim.Der Förderverein der Domkirche Lampertheim kann das Morden nicht lassen: Da das Krimi-dinner vor drei Jahren beim Publikum gut angekommen war, ließ Initiatorin Bärbel Jakob ihre Ideen erneut sprießen und ihren Stift glühen. So entstand „Raub im Billesoand-Resort“.

Als Schauplatz der Handlung diente diesmal das Restaurant Fährhaus am Lampertheimer Altrhein, das sich im Stück in das First-Class-Hotel „Billesoand-Resort“ verwandelte. Eigentlich sollte es zum touristischen Anziehungspunkt für die Spargelstadt werden und den Gästen einen entspannten Urlaub bieten. Doch weit gefehlt. Bald wurden dort Diebstähle begangen – der unbekannte Täter hatte es auf Schmuck abgesehen und dann ereignete sich sogar ein Mord.

Die Story wurde am Wochenende beim Herbstfest in der ehemaligen Notkirche von Mitgliedern des Fördervereins unter der Gesamtleitung von Bärbel Jakob aufgeführt. Sie hatte die Handlung mit viel Lokalkolorit, Nervenkitzel und Witz gewürzt und so sorgte der Krimi bei den 150 Gästen für amüsante und spannende Stunden.

Das Geschehen zog sich beim Krimidinner durch den ganzen Abend und wurde nur für die Menügänge unterbrochen. Auf der Speisekarte standen Gerichte wie „Nach turbulenter Verfolgungsjagd durch den Lampertheimer Wald verhaftetes Wild“ (Wildschwein) oder „In Scheiben zerlegtes Grunzetier nach Friseurbesuch“ (Schweinefleisch). Dazu wurde „Süffiges Biedensandmonster mit Blausäurecuvee“ und „Grauer Bonnaueburgunder mit Altrheinwasser versetzt“ kredenzt. Als Nachtisch gab es mörderisch süße Versuchungen.

Wasserballett im Altrhein

Zu den verschiedenen Gängen hatten etliche Spender ihren Beitrag geleistet. Außerdem hatte Vereinsmitglied Stefanie Eichler die Menükarte mit dem blutigen Layout gestaltet und 15 Helfer des Vereins übernahmen während der Veranstaltung die Essensausgabe und den Küchendienst, um die Gäste zu verwöhnen. Silke Schuster hatte den Raum herbstlich dekoriert und Margit Steffan soufflierte den Darstellern.

In dem feinen Hotel am Altrhein seien noble Gäste eingetroffen, erklärte Hoteldirektor Leo Dinges (Rudolf Steffan) zu Beginn. Unter ihnen Milliardärin Donna Rockebilt-Vanderfeller (Silke Schuster), die sich jedoch bald als diebische Elster entpuppte und ihre kecke Assistentin Danielle (Stefanie Eichler) im Schlepptau hatte. Die beiden sorgten mit ihrem amerikanischen beziehungsweise französischen Akzent immer wieder für Lacher unter den Dinnerteilnehmern.

Als Unterhaltungsprogramm wurden in dem Hotel sportliche Animationen unter der Leitung der energiegeladenen Sportskanone Herbie (Fördervereinsvorsitzender Herbert Eichenauer) angeboten. Dazu gehörten Joggingrunden ab 5.30 Uhr, Lachyoga oder Wasserballett im Altrhein.

Auch Gesangsvorführungen gehörten zu den angebotenen Aktivitäten. So kam etwa frohe Stimmung beim Auftritt der „Wassernüsse“ auf, die Wolfgang Weber auf seinem Akkordeon begleitete. Klaus und Inge Kuczinski, Margot und Adolf Nalberg sowie Christa Wetzel und Matthias Braun empfahlen trällernd in ihrem Medley: „Mach mal Urlaub“. Als Knaller im Programm aber entpuppte sich schließlich der erotische Auftritt von Marilyn Monroe (Joachim Schuster).

Der Hotelchef begrüßte weitere ankommende Gäste wie Miss Mappel (Christa Wetzel) und ihren Begleiter Herrn Schwinger (Walter Guckert), während Barkeeper Maitre (Pfarrer Sven Behnke) die Cocktailbar eröffnete. Geschäftig schüttelte er einen Drink im Shaker, als plötzlich Animateur Herbie in die Knie ging. Von den Umstehenden konnte nur noch sein Tod festgestellt werden.

Toter wird wieder quicklebendig

Dieser schreckliche Vorfall rief Kommissar Hartriegel (Peter Medert) und seine Assistentin Larissa Weißnix (Susanne Braun) auf den Plan. Und bald geriet die stinkreiche Donna ins Visier der Ermittler. Doch nach gezielten Nachforschungen von Miss Mappel – sie registrierte einen Geruch von Bittermandeln – und dem Kommissar wurde die wirkliche Täterin alsbald überführt, die letztlich Herrn Schwinger ins Netz ging: Die Mörderin war die furchtlose Danielle.

Der Tote, der zwischenzeitlich in der Kühltruhe verstaut worden war, wurde nach geraumer Zeit wieder quicklebendig. Und so konnte sich Fördervereinsvorsitzender Herbert Eichenauer bei Autorin Bärbel Jakob bedanken, die viele Stunden ihrer Freizeit geopfert habe. Außerdem gab er in Bezug auf das Proben zu: „Es war nicht immer einfach mit uns.“

Sein Dank galt auch Stellvertreterin Susanne Braun für ihre Mithilfe, Stefanie Eichler für das Layout des Prospekts und Musiker Wolfgang Weber.

Bei dieser Veranstaltung blieb nicht so viel Geld in der Vereinskasse hängen, resümierte Eichenauer. Dennoch könnten die 180 Vereinsmitglieder den Erhalt der Domkirche mit beachtlichen Mitteln unterstützen: Für die Orgel betrage die jährliche Rate 10 000 Euro, die abbezahlt werde, und im Zeitraum von zehn Jahren würden 50 000 Euro für das neue Dach finanziert.

© Südhessen Morgen, Montag, 21.10.2019