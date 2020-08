Kokelndes Laub und Gehölz gelöscht

Rosengarten.Die Feuerwehr Hofheim ist am Montagmorgen zu einem Waldgelände an der Rheinbrücke in Rosengarten geeilt. Dort hatte ein Radfahrer Rauch entdeckt. Die Einsatzkräfte, die mit zwei Fahrzeugen ausgerückt waren, fanden im Nachbarstadtteil zwanzig Quadratmeter kokelndes Laub und Gehölz vor. „Es war ein Schwelbrand, Flammen gab es dort keine“, berichtete Wehrführer Heiko Seib im Gespräch mit dieser Redaktion. Die Fläche wurde mit 2500 Liter Wasser benetzt, so dass sich der Brand im Unterholz nicht weiter ausbreiten konnte. Danach wurde das Gelände mit Wärmebildkameras kontrolliert. „Wir hoffen nun auf Gewitter“, sagte Seib. Denn sollten Niederschläge weiter ausbleiben, könnte die Waldbrandgefahr weiter steigen. off

© Südhessen Morgen, Dienstag, 11.08.2020