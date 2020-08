Kommunion noch bis in den Oktober

Lampertheim.Zu den Höhepunkten im Leben jedes katholischen Kindes gehört ohne Zweifel die Feier der Erstkommunion. Wegen der Corona-Pandemie mussten die Mädchen und Jungen in diesem Jahr allerdings lange darauf warten. Inzwischen aber wird in Lampertheim dieses besondere Fest wieder begangen. Natürlich unter besonderen Bedingungen. Denn derzeit gehören selbst zu Sakramenten Hygienevorschriften und Abstandsregeln.

Damit die eingehalten werden können, gehen in den Gemeinden der Spargelstadt kleine Gruppen von Kindern verteilt über mehrere Wochenenden zur Erstkommunion. Am Sonntag waren es drei in Mariä Verkündigung. Elia Stierlin, Maya Leopold und Leon Leopold schritten trotzdem stolz von der Kirchentür bis zum Altar. Dort wurden die Kommunionskerzen entzündet.

Maria Karb am Keyboard zeigte sich für die musikalische Untermalung des Gottesdienstes verantwortlich und hatte zur Verstärkung drei Mädchen von ihrem Kinderchorprojekt mitgebracht. Da das Singen in der Gemeinde zurzeit nicht gestattet ist, übernahmen die Nachwuchssängerinnen – in gebührendem Abstand stehend – den Part. „Wir machen uns auf den Weg“ wurde passend zur Erstkommunion intoniert.

Als Thema seiner Predigt hatte Pfarrer Christian Rauch die wunderbare Brotvermehrung gewählt und übertrug das biblische Geschehen in die heutige Zeit. Er schloss mit den Worten: „Wer mit Jesus lebt, dem wird es gut gehen.“ Danach verteilte Gemeindereferentin Alice Zelonka Geschenke an die Kommunionkinder und dankte ihnen, dass sie sich trotz der Coronazeit nicht von dem eingeschlagenen christlichen Weg abhalten ließen.

Pfarrer Rauch informierte nach der Messe, dass ein Teil der Einschränkungen bei den Gottes- diensten gelockert worden seien. So habe der Pfarrgemeinderat auf Grundlage der Vorgaben des Bistums beschlossen, den geforderten Abstand auf 1,50 Meter zurückzuführen, damit wieder mehr Kirchgänger Platz im Gotteshaus finden. Außerdem bedürfe es keiner Anmeldung mehr, die Registrierung beim Besuch eines Gottesdienstes bleibe aber bestehen.

„Sehr positive Rückmeldungen“

Unterdessen freut sich der Pfarrer, dass er und sein Team für das ungewöhnliche Konzept zur Feier der Erstkommunion „sehr positive Rückmeldungen“ bekommen. Es ist ein wahrer Marathon, denn bis in den Oktober hinein wird das Sakrament samstags und sonntags – bisweilen selbst donnerstags – gespendet.

„Dass immer nur drei bis vier Kinder an der Reihe sind, bietet uns die Möglichkeit, wirklich gut auf die Kinder und ihre Familien eingehen zu können“, meint Christian Rauch. Das scheint auch in diesem Gottesdienst geglückt. Denn Elia, Maya und Leon strahlen am Altar um die Wette. sto/off

© Südhessen Morgen, Dienstag, 04.08.2020