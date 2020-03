Kommunionverschoben

Lampertheim.Aufgrund der Corona-Pandemie ist auf Anweisung des Bistums Mainz die Feier der Erstkommunion am Weißen Sonntag in Lampertheim abgesagt. Nach den Sommerferien, wenn sich die Situation beruhigt haben sollte, wird die Erstkommunion nachgefeiert. Die Eltern der Erstkommunionkinder und die Pfarrei werden rechtzeitig davor informiert. Ein genauer Termin kann jetzt noch nicht genannt werden. Die Pfarrgruppe bedauert die Umstände und bittet um Verständnis. Auf Anweisung des Bistums müssen auch alle Veranstaltungen zur Vorbereitung der Firmung bis nach den Osterferien abgesagt werden. Da noch nicht absehbar ist, wie sich die Situation weiter entwickelt, wird zunächst an den Terminen der Firmfreizeit und der Firmung am 21. Juni festgehalten. Wenn sich die Dinge so entwickeln werden, dass die Firmung verschoben werden muss, werden Eltern und Pfarrei rechtzeitig informiert, heißt es in der Mitteilung. red

