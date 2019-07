Konditionstraining ohne Medizinbälle

Lampertheim.Eine besondere Idee hatten die Fußballer des TV Lampertheim (TVL). Sie engagierten den bekannten Fitnesstrainer Alexander Klotz für ein spezielles Konditionstraining und entrichteten dafür einen Obulus. Dieser Beitrag kam allerdings nicht Alexander Klotz zugute, sondern dem karitativen Projekt „Athletes for Charity“ unter der Leitung von Marco Steffan.

Insgesamt kamen 400 Euro zusammen, was Marco Steffan ganz besonders freute. Auch Rudi Kecskemeti, der Haupttrainer der Lampertheimer Fußballer, war froh über die Unterstützung: „Alexander Klotz hat das Training in einer aufgelockerten Form sehr schön geleitet. Die Spieler hatten großen Spaß daran. Und längst vorbei sind die Zeiten, in denen die schweren Medizinbälle im Mittelpunkt eines Konditionstrainings stehen.“ hias

