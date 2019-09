Konferenz soll sich mit Pflege befassen

Lampertheim.Der Caritas-Verband Darmstadt hat den Förderbescheid des Landes für die Sanierung des Alten- und Pflegeheims Mariä Verkündigung zurückgegeben. Darüber hat Erster Stadtrat Jens Klingler in der jüngsten Stadtverordnetenversammlung informiert. Wie berichtet, hatte Caritas-Direktorin Stefanie Rhein zunächst erwogen, den Förderbescheid für einen Neubau zu verwenden, nachdem die Sanierung des bestehenden Alten- und Pflegeheims aufgrund der Kostenentwicklung gestoppt worden war. Unabhängig davon werde sich die Armuts- und Sozialkonferenz mit der Pflege alter Menschen befassen müssen, sagte Klingler auf Anfrage. Dies sowohl was den Fachkräftemangel in diesem Bereich betrifft als auch den grundsätzlichen Bedarf an Pflege- und Betreuungseinrichtungen in der Stadt. urs

© Südhessen Morgen, Dienstag, 03.09.2019