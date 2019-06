Konfirmation in der Friedenskirche

Hofheim.Die evangelische Kirchengemeinde Hofheim feierte am gestrigen Sonntag in der Friedenskirche Konfirmationsgottesdienst. Am Vorabend hatte der Vorbereitungsgottesdienst für die zwölf Konfirmanden und ihre Angehörigen stattgefunden.

Feierlich zogen die Konfirmanden mit Pfarrer Holger Mett, dem Gemeindepädagogen Thilo Götz und dem Kirchenvorstand in die Friedenskirche zu den Klängen des evangelischen Posaunenchores ein. In gewohnter Art und Weise sorgte der Posaunenchor neben der Orgelbegleitung für die musikalische Mitgestaltung des Abendmahlsgottesdienstes. Eltern und Angehörige der Konfirmanden beteiligten sich an den Lesungen und Fürbitten, die Paten der Konfirmanden wurden mit Rosen bedacht.

Seiner Predigt legte Pfarrer Holger Mett einen Text aus dem Johannes-Evangelium zugrunde. fh

