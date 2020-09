Konfirmationim Dom

Lampertheim.Die Evangelische Lukasgemeinde feiert am Sonntag, 27. September, Konfirmation in vier Gruppen zu unterschiedlichen Zeiten in der Domkirche. An diesem Sonntag wird nur ein Teil des Konfirmandenjahrgangs 2019/2020 konfirmiert. Die Konfirmation der zweiten Gruppe wird Ende Oktober in drei Gruppen gefeiert.

Am kommenden Sonntag konfirmiert werden: Leni Bischof, Laura Diehl, Mia-Sophie Diesterweg, Marie Sophie Dojan, Nils Eberhardt, Gia Ernst, Marlene Görling, Paul Heiselbetz, Annika Hesse, Anna Hofmann, Liam Hoyt, Evelyn Keil, Lars Kevin Koth, Lilly Langner, Kurpfalzstraße 15, Luca Plehn, Lukas Preschke, Kim Alessia Schirmer, Alicia Schollmeier, Alte Viernheimer Straße 39, Dion Stierlin, Ostendstraße 24, Sofie Luise Strauß, Planckstraße 14, Leonie Sophie Theil, Ostendstraße 32, Till Wernz, Sperlingweg 10.

Wegen der Risiken im Zusammenhang mit der Covid-Pandemie bittet die Lukasgemeinde ihre Gemeindemitglieder, am Konfirmationssonntag zu Hause zu bleiben. An diesen Gottesdiensten können nur die Konfirmanden mit ihren Familien teilnehmen. Die Plätze sind namentlich reserviert. red

© Südhessen Morgen, Dienstag, 22.09.2020