Konfirmationin Gruppen

Lampertheim.Für die zweite Gruppe der Konfirmanden der Evangelischen Lukasgemeinde Lampertheim wird es am Sonntag, 25. Oktober, ernst. Sie werden in drei Gruppen in der Domkirche konfirmiert. Die Gemeindemitglieder werden mit Rücksicht auf das Infektionsrisiko gebeten, an diesem Tag zu Hause zu bleiben. Folgende Konfirmanden haben eingewilligt, ihre Namen und Adressen zu veröffentlichen: Fabio Bauer, Roonstraße 17, Caitlin und Jenna Bruce, Römerstraße 83, Natascha und Patrick Dell, Hendrick Friedo, Vivien Koch, Anton Krahn, Carolin Rein, Maximilian Rockenfeld, Leonard Rössling, Wilhelmstraße 6, Nils Thomas, Storchenweg 8, Marvin Tremmel, Bachfeld 5, und Nikolaos Weidenauer. red

© Südhessen Morgen, Samstag, 17.10.2020