Konflikt lösen im Ahornweg

Neuschloss.Kann der neu eingerichtete Fahrgastbeirat den Konflikt zwischen Teilen der Bevölkerung in Neuschloß und dem Busverkehr entspannen? Mit den Vorträgen der Beiratsmitglieder Lara Strubel und Diana Wunderlich wuchs in der jüngsten Sitzung der Bürgerkammer Hoffnung. Zuvor hatte Erster Stadtrat Jens Klingler auf einen Bescheid des Regierungspräsidiums verwiesen, dass der Ahornweg für den Busverkehr genutzt werden könne.

Anwohner hatten sich darüber beschwert, dass Busfahrer teilweise über Fußwege und Privatgelände führen und es wegen der für Busse engen Straßenbreite zu gefährlichen Situationen komme. Klingler kündigte an, das derzeit geltende Halteverbot im Ahornweg werde in ein eingeschränktes Verbot umgewandelt. Demach seien Be- oder Entladevorgänge möglich. Eine Beschilderung werde angebracht.

Unmut der Anwohner

Während der Sitzung kam es auf den Besucherplätzen zu Unmutsäußerungen von Anwohnern des Ahornwegs. Ihnen empfahl Klingler das persönliche Gespräch mit dem Leiter des Fachbereichs Verkehr, Sicherheit und Ordnung bei der Lampertheimer Stadtverwaltung, Uwe Becher.

Unterdessen machten die Vertreterinnen des Fahrgastbeirats deutlich, dass es sich hierbei um ein Gremium der Bürgerbeteiligung handele. Vor diesem Hintergrund zeigten sie Überlegungen auf, den Busverkehr etwa mit Blick auf die Größe der Fahrzeuge oder eine veränderte Struktur der Bushaltestellen im Stadtteil neu zu regeln. In der Bürgerkammer wurde darüber diskutiert, ob Kindern und Schülern auch längere Wege zuzumuten seien, um zur nächsten Haltestelle zu gelangen. Unter dieser Voraussetzung könne das Haltestellennetz womöglich ausgedünnt werden. urs

