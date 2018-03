Anzeige

Lampertheim.Bei der Einbringung eines Radverkehrskonzepts für die Stadt Lampertheim wurden im Stadtentwicklungs-, Energie- und Bauausschuss einige kritische Anmerkungen laut. CDU-Fraktionsmitglied Andreas Ott vermisste Hinweise im Konzept, wie die kombinierten Rad-Fuß-Wege beseitigt würden. Grünen-Fraktionsmitglied Carmen Kunz bemängelte, der neue Radweg in der Otto-Hahn-Straße werde häufig überparkt. Und SPD-Fraktionsmitglied Carola Biehal meinte, die Verkehrsführung am neuen Kreisel in der Neuschloßstraße sei für Fahrradfahrer problematisch.

Auf der Mängelliste

Ordnungsamtsleiter Uwe Becher erklärte den Abgeordneten, die kombinierten Rad-Fuß-Wege stünden auf der Mängelliste und würden Zug um Zug gegen Radschutzstreifen an den Straßenrändern abgelöst. Die Verwaltung unterstütze im Übrigen Bemühungen, in Lampertheim eine Ortsgruppe des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) zu gründen. Auf das Zuparken des neuen Fahrradweges in der Otto-Hahn-Straße würden die Autohalter mit einem freundlichen Zettel hingewiesen. Die Verkehrsführung am Kreisel werde mit neuen Markierungen nachgebessert. urs