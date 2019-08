Toni Di Napoli und Pietro Pato sind die „Tenöre4you“. © Weißkirchen

Lampertheim.Toni Di Napoli und Pietro Pato von den „Tenören4you“ laden zum Mitsingkonzert am Montag, 30. September, 19.30 Uhr, in den großen Saal der Lampertheimer Zehntscheune ein. Karten gibt es im Vorverkauf zum Preis von jeweils 19,50 Euro im Kiosk am Nibelungenplatz, Bürstädter Straße 59, bei Horlé Moden, Kaiserstraße 19 oder unter der Internetadresse www.tenoere4you.de. red

© Südhessen Morgen, Samstag, 10.08.2019