Anzeige

Kein Zweifel: Durch den Stadtumbau wird sich das Bild Lampertheims entscheidend verändern. Das Entwicklungskonzept konzentriert sich dabei vornehmlich aufs Zentrum. So dürfte sich der Bereich zwischen Schillerplatz, Parkhaus und Marienkrankenhaus grundlegend verändern. Geplant ist eine Aufwertung, Belebung und Attraktivierung der Lampertheimer Innenstadt, inklusive einer neuen Kulturstätte als „Aushängeschild“, wie es dem Entwicklungskonzept vorschwebt und für das noch in diesem Jahr ein Bewilligungsbescheid für entsprechende Fördermittel aus Wiesbaden erwartet wird.

Der Zukunft des Parkhauses und des Schillerplatzes einschließlich des Cafés, aber auch der Entwicklung des Quartiers zwischen Domgasse und Emilienstraße werden im Verlauf dieses Prozesses eine besondere Aufmerksamkeit zuteil. Dennoch wird das städtebauliche Entwicklungskonzept auch Folgen für die gesamte Stadt haben. Geplant ist etwa eine Vernetzung der Grünzonen im Sinne einer Verbesserung des Klimas. Auch sollen die Straßen, die die Innenstadt an die umgebenden Wohnviertel binden, barrierefrei umgestaltet werden. Und schließlich sollen von den Erkenntnissen, die im Zuge des Stadtumbaus umgesetzt werden, auch die Stadtteile profitieren.

Lampertheim hübscht sich also auf. Doch dabei geht es um weit mehr als bloße Kosmetik. Wie der knapp dreijährige Prozess vom Parlamentsbeschluss bis zur Genehmigung des Konzepts zeigt, fußt die künftige innerstädtische Entwicklung auf einer breiten Basis. Die Bevölkerung hat selbst entscheidend Anteil an den Dingen, die in den kommenden Jahren umgesetzt werden sollen. Dabei ist ihre Meinung und ihr Rat auch künftig gefragt, wenn es um die konkrete Umsetzung einzelner Projekte geht. Jenes „Wir-Gefühl“, von dem mit Blick auf die hohe Bürgerbeteiligung am Stadtumbau die Rede ist, ist bereits jetzt ein wichtiger Ertrag, der sich einer monetären Einschätzung entzieht, aber als Voraussetzung für eine offene und entwicklungsfähige moderne Stadt unerlässlich ist. Unbezahlbar eben.