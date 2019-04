Kostenloser Kompost

Hüttenfeld.Ob Geranien, Stiefmütterchen oder Tomaten: Die Gärtnersaison im Kreis Bergstraße ist in vollem Gange. Damit es den Pflanzen an nichts fehlt, bietet der Zweckverband Abfallwirtschaft Kreis Bergstraße (ZAKB) Bürgern kostenfrei Kompost an. Den ökologischen Dünger können Privatkunden in loser Form zu den üblichen Öffnungszeiten auf Wertstoffhöfen abholen. Der Naturdünger stammt aus dem Grünschnitt der Bergsträßer Bevölkerung. Der Kompost, den der ZAKB für die Landwirtschaft herstellt, enthält zudem Material aus den Biotonnen der Verbraucher.

Aus den Küchen- und Gartenabfällen im Kreis Bergstraße produziert der ZAKB Strom, Wärme und Kompost. Doch laut ZAKB landen prall gefüllte Plastiktüten oftmals in der Biotonne und somit in der Biogasanlage. Dort störten sie die Abläufe und müssten aussortiert werden. Dieser zusätzliche Vorgang koste Zeit und Geld. Auch „kompostierbare“ Plastiktüten verrotteten nicht schnell genug, um sie auf diesem Wege zu verwerten, teilt der ZAKB mit. Die Geschäftsführung des Verbands bittet die Bürger darum, ihren Bioabfall lose eingewickelt in Zeitungspapier oder verpackt in einer Papiertüte zu entsorgen. Auf den folgenden Wertstoffhöfen steht für Privatkunden des ZAKB Kompost zur kostenfreien Abholung bereit: Bensheim, Biblis, Bürstadt, Einhausen, Fürth, Groß-Rohrheim, Heppenheim, Lampertheim, Lindenfels, Lorsch, Mörlenbach, Rimbach, Viernheim. red

