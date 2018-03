Kräfte bündeln für Wiederaufbau

Anzeige

Kostspielige Sanierungen

Die Vorsitzende gab ihrer Hoffnung Ausdruck, dass die Situation sich in den kommenden Monaten soweit entspanne, dass zumindest das Turnier im September nicht in Gefahr sei. Da außerdem einige kostspielige Sanierungen unaufschiebbar seien, stehe der Club vor einer kräftezehrenden Phase. Mitglied und Versammlungsleiter Gottlieb Ohl sprach in diesem Zusammenhang von einer „Investition in sechsstelliger Höhe“ und „entscheidenden Monaten für den Verein“. Die zu erwartenden Herausforderungen ließen den eigentlichen Grund der Zusammenkunft in den Hintergrund treten. 2016 habe sich aber als ein ereignisreiches und gutes Jahr dargestellt, hieß es seitens des Vorstands. Die Wettkämpfe im April und September hätten ebenso stattgefunden wie ein Voltigierturnier.

Abseits des sportlichen Geschehens pflegte man bei einigen Feiern die Geselligkeit, und das Engagement des RuF wurde von der Stadt mit einem Vereinsförderpreis gewürdigt. Mrotzek bedankte sich bei den Mitgliedern für deren Einsatz bei Veranstaltungen, aber auch bei anstehenden Reparaturen und Instandsetzungen.

Die Finanzen des Vereins wiesen für das Geschäftsjahr 2016 ein Minus auf. Da dies gegenüber 2015 deutlich gesunken sei, nannte Cora Wunder, die Zweite Vorsitzende, die Kassenlage stabil. jkl

© Südhessen Morgen, Samstag, 24.02.2018