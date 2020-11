Kranzbinden zu Hause

Die Adventskranz-Aktion der Pfadfinder hat eine lange Tradition. © K. Schollmaier

Lampertheim.Trotz Corona wird es auch in diesem Jahr die Adventskranzaktion der St. Georgspfadfinder geben. Hergestellt werden die Kränze allerdings nicht – wie sonst – in einer großen Gruppe beim Pfadfindertreffen. „Homebinding ist angesagt“, sagt Vorsitzender Björn Burwitz im Gespräch mit dieser Redaktion und lacht.

Mitglieder der Leiterrunde haben sich also bereiterklärt, Kränze zuhause zu binden. Angeboten werden diese am Freitag, 27. November, von 15.30 bis 17.30 Uhr und am Samstag, 28. November, von 8.30 bis 13 Uhr vor Eis Oberfeld – und natürlich mit Hygienekonzept.

Allerdings werden angesichts der Corona-Situation diesmal keine Vorbestellungen möglich sein. „Wir schaffen einfach nicht alles“, bedauert Burwitz. Dennoch sollen etwas mehr als 100 Kränze gefertigt werden, damit, so hoffen die Pfadfinder, möglichst jeder Interessierte einen bekommt. off

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 25.11.2020