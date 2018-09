„Krautstorze“ feiern Theater-Premiere

Hofheim.Die Hofheimer Theatergruppe „Die Krautstorze“ startet am Samstag, 15. September, zwischen 10 und 13 Uhr im Foyer des Bürgerhauses den Vorverkauf für ihr neues Stück „Was e Theater“, das am Samstag, 27. Oktober, um 19 Uhr im Bürgerhaus Premiere feiert. Für acht Euro gibt es fest nummerierte Sitzplatzkarten, der weitere Verkauf der Karten erfolgt in der neu eröffneten Geschenkewerkstatt in der Kirchstraße 2. Weitere Aufführungen folgen am Sonntag, 28. Oktober, Samstag, 3., und Sonntag, 4. November, allesamt um 19 Uhr. Ziel der Theatergruppe ist es, vier Vorstellungen des lustigen Bauerstückes im Bürgerhaus anzubieten und diese möglichst auch zu füllen. fh

