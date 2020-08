„Krautstorze“ richten Blick nach vorne

Hofheim.Bei der Theatergruppe „Die Krautstorze“ entfällt in diesem Jahr aufgrund der Pandemie die Aufführung des ursprünglich geplanten Stückes „Von Amts wegen“. Zum endgültigen Aus entschied sich der Vorstand, als ihm das Schutz- und Hygienekonzept für das Bürgerhaus von der Stadt mitgeteilt wurde. Es scheiterte zum Zeitpunkt der Entscheidung an der maximal zulässigen Anzahl an Personen im Saal und für das Foyer. Das Risiko, alles auf eine Karte zu setzen und Plakate, Eintrittskarten und Ortseingangstafeln zu produzieren, die Beschallung zu beauftragen oder entsprechende Hygieneartikel zu besorgen, wollte der Verein nicht eingehen.

Auch das Spielen an sich auf der Bühne, bei dem Körperkontakt stattfindet, war nicht umsetzbar beim Verweis auf den vorgeschriebenen und empfohlenen Mindestabstand von 1,50 Meter. „Wir tragen Verantwortung unseren Mitgliedern und Besuchern gegenüber. Die Gesundheit ist unser höchstes Gut“ so die erste Vorsitzende Miriam Gorniotzek, die die Einhaltung des Schutz- und Hygienekonzeptes der Stadt zur Eindämmung der Pandemie als zwingend notwendig und unumgänglich sieht.

Die eigentliche Saison der „Krautstorze“ erstreckt sich von März/April bis Anfang November. Dahingehend wurden die Laiendarsteller vom Shutdown voll erwischt, die gemeinsamen Leseproben konnten nicht stattfinden. Daher wurden in diesem Jahr die ausgewählten Textbücher in die Briefkästen geworfen. Die Laienschauspieler lasen ihre Textbücher und machten sich mit ihrer Rolle vertraut.

Der Austausch über eventuelle Rollenwechsel oder Ideen und Anregungen fand über die WhatsApp-Gruppe und Telefonate statt. Auch die Vorstandssitzungen verliefen virtuell über Videochat. Das jährliche Dankesessen musste auf ungewisse Zeit verschoben werden, ebenso die Arbeitseinsätze am Vereinscontainer. Die Entscheidung zur Absage der Aufführungen wurde von den Mitgliedern mit viel Verständnis aufgenommen. „Natürlich mit einem weinenden Auge“, so die erste Vorsitzende.

Der Verein ist allerdings nicht tatenlos, die Zeit wird dazu genutzt, einige Dinge am Vereinscontainer anzugehen. Ebenso können die Laienschauspieler, sofern sie Zeit und Lust dazu haben, jetzt schon ihre Rolle lernen und intensivieren, so dass sie nächstes Jahr in Topform sind, wenn es ab März wieder losgeht.

Aktuell gibt es für „Die Krautstorze“ glücklicherweise nur geringe finanzielle Auswirkungen. Laufende Kosten können durch Rücklagen abgedeckt werden. Die bereits vertraglich geregelte Aufführungsgenehmigung konnte ohne Problem und Umkosten um ein Jahr verlängert werden. Da der Vorstand mit der Absage frühzeitig agiert hatte, gab es keine großen Ausgaben und somit kein finanzielles Loch, das gestopft werden muss.

Dennoch, die Einnahmen aus den diesjährigen Aufführungen werden fehlen und damit womöglich auch die Spende, resultierend aus dem Überschuss, die ansonsten an eine gemeinnützige Organisation gegeben wird.

Miriam Gorniozek ist heilfroh darüber, dass in ihrem Verein die Mitglieder die Pandemie bisher so gut überstanden haben und keiner mit weitreichenden gesundheitlichen Problemen konfrontiert wurde. Persönlich ist der „Krtautstorze“-Vorsitzenden jedoch bewusst geworden, wie reich, frei und mit was für einem vorzüglichen Gesundheitssystem gerade wir hier in Deutschland leben dürfen.

„Ich habe noch mehr Verständnis für Versorgungsträger, den Einzelhandel, die Gastronomie, Lkw-Fahrer und alle, die in dieser Zeit so viel leisten mussten“, so die persönliche Erfahrung der Verwaltungsfachangestellten.

Dinge, die vor dieser Pandemie selbstverständlich waren, erlebt nicht nur die Vorsitzende jetzt noch bewusster. „Einfach mal dankbar sein, für all die Probleme, die man nicht hat“, bringt Miriam Gorniotzek ihre Gefühlslage auf den Punkt. fh

