Kreativ gegen die Einsamkeit

Lampertheim.Die Schulen sind wegen der Corona-Pandemie geschlossen. Trotzdem haben die Schwestern Lara und Ruby keine Langeweile zu Hause. Mit ihrer Mutter Nastasja Beslmeisl hatten sie die Idee, Bilder für Senioren in Lampertheimer Altenwohnheimen zu malen. Denn die Mädchen wissen: Um die Ausbreitung des Virus einzudämmen, dürfen keine Besucher mehr in die Alten- und Pflegeheime kommen.

Deswegen lassen die 14-jährige Lara und ihre siebenjährige Schwester ihre Buntstifte glühen, um Freude und Farbe in den Alltag anderer zu bringen. Lara hat ihr Lieblingstier, eine Schildkröte, zu Papier gebracht und Ruby unter anderem einen Regenbogen. Außerdem haben sie ihren Wunsch auf die Malerei geschrieben: „Bitte bleiben Sie gesund“. Die Mädchen sind überzeugt: Die Senioren werden sich bestimmt ganz toll über die Bilder freuen.

In ihrer Nähe wohnen Menschen, die in Seniorenzentren arbeiten und als Übermittler der Bilder fungieren. So gingen die Tage die ersten Kunstwerke an das Agaplesion Dietrich-Bonhoeffer-Haus und an das Alten- und Pflegeheim Mariä Verkündigung an der Hagenstraße. Weitere Werke werden folgen, versprechen Lara und Ruby.

Dass nette Gesten wie diese in diesen Tagen besonders gut ankommen, bestätigt uns Gerdi Marquardt. Sie schreibt an die Redaktion des „Südhessen Morgen“: „Es gibt sie noch, die netten Kinder, die sich in dieser Zeit zum Aufmuntern der Nachbarn eine nette Geste einfallen lassen. Wir, die Bewohner im Wohngebiet Guldenweg, hatten von uns unbekannten Kindern Zeichnungen mit liebem Gruß im Briefkasten. Darüber haben wir uns sehr gefreut. Das sind die Kleinigkeiten, die den Tag erhellen.“ Gerdi Marquardt möchte den Kindern auf diesem Wege ganz herzlich danken. roi/red

© Südhessen Morgen, Samstag, 28.03.2020