Kreativ im Garten

Hofheim.Der 28-jährige Hofheimer Aaron Mader wagt den Schritt in die Selbstständigkeit. Seit Anfang November hat der gelernte Garten- und Landschaftsbauer sein eigenes Geschäft. Als „Kreativgarten Mader“ will sich der Hofheimer verwirklichen und empfiehlt sich seinen Kunden als Ansprechpartner für Pflaster- und Natursteinarbeiten, Mauerbau, Gartenpflege, Bewässerungsanlagen, das Verlegen von Rollrasen sowie allgemeine Gartenpflege.

Erfahrung und Ideen

Über entsprechende Erfahrung verfügt der 28-Jährige, der nach dreijähriger Ausbildung in einem Bürstädter Betrieb bis in den Sommer dieses Jahres durchgängig in der Branche gearbeitet hat. Ideen hat er genug, um seinen potenziellen Kunden entsprechend gegenüber treten zu können. Auch einer der Gründe, warum er unbedingt auf eigenen Füßen stehen wollte. Läuft das Geschäft vielversprechend an, kann sich Mader vorstellen, im Frühjahr einen Angestellten hinzuzunehmen, um noch flexibler zu sein.

Seinen Firmensitz hat Aaron Mader in Hofheim, In der Teichgewann 1. Er ist unter der Rufnummer 0151/11 18 32 90 erreichbar (www.kreativgarten-mader.de). fh (Bild: fh)

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 21.11.2018