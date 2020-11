„Kreativer Nabel“ im Ried

Hofheim.Die aktuelle Coronapandemie bremst viele Künstler aus. Unbeeindruckt davon zeigen sich die beiden Hofheimerinnen Anette Jansen und Heike Kissel-Eltrop, die voller Ideen stecken und ein neues Projekt präsentieren. In der Lindenstraße 42 eröffnen die beiden Künstlerinnen ein Kreativhaus mit Atelier im Obergeschoss und Räumen für Workshops und Ausstellungen. Das 1910 erbaute und zuletzt 20 Jahre leerstehende „Alte Haus“ verkörpert Inhalt und Thema gleichermaßen.

Bei der Renovierung des Gebäudes, das sich im Familienbesitz von Anette Jansen befindet, hatten die beiden Initiatoren großen Wert darauf gelegt, vieles vom Charme, dem Design und der Optik zu erhalten, darunter die Holzböden, die Treppe und das Holzmobiliar. Gleich im Erdgeschoss gibt es einen Verkaufsraum für Dinge, denen Anette Jansen ein zweites Leben einhauchte. „Ich liebe Reste und alte Sachen“, so die kreative Künstlerin, deren Angebote sich von herkömmlichen Dekorationsläden abhebt.

Daneben befindet sich ein Gartenzimmer, ein mit Kunstrasen ausgelegter Indoor-Garten, der ein Gartenfeeling zu jeder Jahreszeit aufkommen lässt und der zum Verweilen einlädt. Der Blick nach draußen geht in die große Gartenanlage von Anette Jansen. Deren „Open Air Art Garten“ lockte bereits am Wochenende bei der offenen Gartenpforte 2019 rund 800 Besucher an. Speziell die Betonkunst von Anette Jansen wird im Garten zu finden sein. Der dem Projekt zugrundeliegende Gedanke „Altes Haus“ zieht sich jedenfalls von einem Zimmer ins nächste.

„Wir haben viel Spaß daran, Sachen wachsen zu sehen“, stecken Anette Jansen und Heike Kissel-Eltrop voller Ideen und planen mit Hocheifer Open-Air-Workshops in entspannter naturnaher Atmosphäre. Weitere Events sollen im kommenden Jahr im Haus und im Garten stattfinden. Das „Alte Haus“ bietet somit eine Zeitreise in die Vergangenheit, kombiniert mit zeitgenössischer Kunst und immerwährender Kreativität. Im Obergeschoss bezieht Heike Kissel-Eltrop ein großes Atelier. Das ermöglicht Besuchern, auch bei der Entstehung von Kunstwerken stiller Beobachter zu sein.

Gartenfreunde gefragt

Das Projekt soll Gartenfreunde, Kunstliebhaber und kreative Köpfe zusammen führen. Erfahrungen mit Ausstellungen haben die beiden Künstlerinnen, die viele Jahre der Künstlerinitiative Lampertheim (KIL) angehörten. Doch dieses Projekt stellt alles bislang Dagewesene in den Schatten. „Wir machen Hofheim zum kreativen Nabel im Ried“, sprechen Heike Kissel-Eltrop und Anette Jansen mit Überzeugung von ihrem neuen Projekt.

Ein Spaziergang zum „Alten Haus“, ein geflügeltes Wort in der Familie von Anette Jansen, direkt am Ortseingang vom Wehrzollhaus kommend in der Lindenstraße gelegen, lohnt sich allemal. In der gesamten Adventszeit werden die Fenster neu dekoriert, wöchentlich durch Kunsthandwerker im Wechsel. Immer an Samstagen werden die Fenster neu gestaltet und zeigen Objekte, Kunst, Ideen und Kreativität. Auch geben sie einen Einblick darauf, welche Workshops Corona-bedingt ausfallen mussten, im kommenden Jahr aber nachgeholt werden sollen.

Während derzeit überall Weihnachtsmärkte abgesagt werden, gibt es im „Alten Haus“ die Möglichkeit, von einigen Künstlern und Kunsthandwerkern in weihnachtlichem Flair Dinge zu bestaunen und dabei gleichzeitig die Räumlichkeiten kennenzulernen. Es gelten die Corona-Regeln des Einzelhandels. Auch ein kontaktloser Besuch kann nach vorheriger Anmeldung ermöglicht werden. Das „Alte Haus“ wird unter Corona-Bedingungen für Besucher immer donnerstags von 16 bis 19 Uhr und samstags von 11 bis 16 Uhr (oder nach Vereinbarung) geöffnet, erstmalig am kommenden Samstag, 27. November.

Virtueller Adventskalender

Im Dezember werden ergänzend täglich in einem virtuellen Adventskalender auf den sozialen Netzwerken und den Internetseiten der beiden Künstlerinnen Einblicke in das „Alte Haus“ gezeigt. Mit ganz unterschiedlichen Menschen, auch Künstlern, die eben diese Leidenschaft mitbringen, die es braucht, um Dinge und Ideen umzusetzen. Die Mitwirkenden stehen weitestgehend fest, erhalten ein eigenes Intro, eine passende Symbolik und werden spontan mit unterschiedlichen Inhalten konfrontiert.

Leicht aufgeregt, aber voller Vorfreude blicken die Hofheimerinnen den Drehs entgegen, die dann auf den sozialen Kanälen und der Homepage verfolgt werden können. Kontaktdaten: „Altes Haus“, Lindenstraße 42 in Hofheim, Heike Kissel-Eltrop und Anette Jansen. fh

Info: www.Eltrop4art.de und www.anette-jansen.de

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 25.11.2020