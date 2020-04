Kredite können ausgesetzt, andere beantragt werden

Lampertheim/Ried.Auch die Sparkasse Worms-Alzey-Ried und die Volksbank Darmstadt-Südhessen ermöglichen ihren Kunden eine Aussetzung von Zins- und Tilgungszahlungen.

Die Auswirkungen der aktuellen Corona-Krise werden dazu führen, dass die Rückzahlung von Darlehen oder die regelmäßigen Zins- und Tilgungszahlungen von Verbrauchern nicht oder nur noch eingeschränkt geleistet werden können. Der Deutsche Bundestag hat vor diesem Hintergrund am 25. März beschlossen, dass bei vor dem 15. März abgeschlossenen Verbraucherdarlehensverträgen Zins- und Tilgungsleistungen für den Zeitraum 1. April bis 30. Juni ausgesetzt werden können. Dies gilt, wenn der Verbraucher aufgrund der durch Ausbreitung der Corona-Pandemie hervorgerufenen außergewöhnlichen Verhältnisse Einnahmeausfälle hat und ihm die Erbringung der geschuldeten Leistung momentan nicht zumutbar ist. Das Gesetz wurde vom Bundesrat abgesegnet und trat am 1. April in Kraft.

Die Sparkasse Worms-Alzey-Ried bittet ihre Kunden, damit sie nicht in die Filialen kommen müssen, telefonisch oder per E-Mail mit ihrem Berater Kontakt aufzunehmen. Eine solche Zins- und Tilgungsaussetzung könne Weg schnell und unbürokratisch umgesetzt werden, verspricht die Sparkasse ihren Kunden.

Auch die Volksbank Darmstadt-Südhessen geht flexibel mit der Situation um. Dies versichert Vorstandssprecher Michael Mahr. Er verweist auf die Homepage des Kreditinstituts (volksbanking.de). Hier wurden die Kunden alle wichtigen Informationen finden. Elf Filialen sind derzeit im Gebiet der Volksbank Darmstadt-Südhessen derzeit noch geöffnet, darunter die in Lampertheim, Viernheim, Heppenheim und Gernsheim. Hier sind gegebenenfalls auch noch persönliche Beratungen möglich, wenn sie dringend nötig sind. Ansonsten wird auch hier darum gebeten, die Berater telefonisch zu kontaktieren. Die kümmern sich momentan laut Mahr intensiv um die gestiegene Nachfrage nach KfW-Krediten. Unternehmer, Selbstständige und Freiberufler können wegen der Corona-Krise solche Kredite bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) beantragen, um ihre Liquiditätsprobleme zu überbrücken. red

© Südhessen Morgen, Dienstag, 07.04.2020