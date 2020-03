Kreis widerspricht Hausarzt

Lampertheim/Heppenheim.Der Kreis Bergstraße hat Darstellungen eines Lampertheimer Hausarztes (SHM vom 29. Februar 2020) so wie die Berichterstattung darüber ausdrücklich zurückgewiesen, wonach das Gesundheitsamt in Heppenheim sich in Bezug auf Informationen zum Coronavirus „dilettantisch“ verhalte. „Das Gesundheitsamt und die niedergelassenen Ärzte haben die Situation im Griff“, heißt es in der Stellungnahme der Pressestelle des Kreises Bergstraße.

Die Kassenärztliche Bundesvereinigung fordert Menschen, die Symptome verspüren, auf, nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln in die nächste Arztpraxis zu fahren. Im besten Fall melde man sich zunächst telefonisch bei seinem Hausarzt. Ergibt sich im Gespräch ein Verdachtsfall, soll der Patient sich in Absprache mit dem Hausarzt ans Gesundheitsamt wenden. red

