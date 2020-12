Krippenfeier abgesagt

Hofheim.Die von der katholischen Pfarrei geplante Krippenfeier in Hofheim an Heiligabend wird aufgrund der Coronapandemie nicht stattfinden. Dennoch hat sich Organisatorin Katrin Scholl eine Alternative überlegt, die sich speziell an Familien mit Kindern richtet. Von 15 bis 17 Uhr wird die Balthasar-Neumann-Kirche geöffnet sein. Dort läuft dann ein etwa sechsminütiger Beitrag in Dauerschleife. Jan-Aaron Snaschel singt dabei und spielt Gitarre, Katrin Scholl liest eine Weihnachtsgeschichte vor. Die Kirche ist festlich geschmückt, eine Krippe wird aufgebaut. Für jede Familie gibt es ein Friedenslicht und für jedes Kind noch ein Geschenk. Bei der Vorbereitung der Weihnachtsaktion erhielt Katrin Scholl Hilfe von Jasmin Klimanietz und Silvia Feldman. fh

