Kuchen lockt zahlreiche Ausflügler an

Lampertheim.Es ist zwar nur mäßig warm, aber die Sonne lässt sich am Sonntag hin und wieder blicken und lockt Ausflügler ins Freie. Zur Kaffeezeit kommen immer mehr Besucher zum Naturfreundehaus am Sandtorfer Weg. Bald sind die Außenplätze in der idyllischen Natur gut besetzt. Die Gäste müssen Abstand wahren, außer sie gehören zu einer Familie. Einige haben im „Südhessen Morgen“ gelesen, dass die Naturfreunde ihr Haus am Sonntag wieder öffnen, andere haben die Info der Homepage des Vereins entnommen.

„Wir dürfen den Außenbereich des Naturfreundehauses öffnen, aber natürlich nur mit großen Einschränkungen, damit sich der Covid-19-Erreger nicht weiter ausbreitet“, erklärt Petra Below. Die Vereinsvorsitzende sagt aber auch, dass der Vorstand erst einmal diskutiert habe, welche Maßnahmen zu beachten und wie sie umzusetzen seien. „Die Umsetzung kostet Zeit und Geld“, sagt Below. Beispielsweise mussten Spender mit Desinfektionsmittel angeschafft werden, denn ohne Händedesinfektion und Alltagsmaske darf kein Gast die Toilette im Gebäude besuchen. Wer sich für Getränke oder Kaffee und Kuchen anstellt, muss den Abstand einhalten, der mit schwarz-gelbem Klebeband markiert ist.

Caro Winter-Moser und Uwe Moser vom Küchenteam tragen ebenfalls einen Mund- und Nasenschutz. Sie arbeiten mit peinlicher Sauberkeit in der Küche. „Der Kuchen ist von Schmitt‘s Backhaus. Die Geschäftsleute unterstützen uns mit fairen Preisen“, sagt Below weiter im Gespräch mit dieser Redaktion.

Mit dem Rad unterwegs

„Wir sind froh, dass der Außenbereich wieder geöffnet hat, denn der Sandtorfer Weg ist ein gutes Ausflugsziel für Fahrradfahrer, außerdem gibt es hier leckeren Kuchen“, sagen Traude und Norbert Müller. Die Seniorin Lieselotte Hahl freut sich, und will nun immer dienstagnachmittags kommen, wenn ebenfalls geöffnet ist. Voller Begeisterung habe sie schon mit ihren Freundinnen telefoniert und von der Wiedereröffnung erzählt. Die Senioren seien in der Corona-Krise schon ein bisschen einsam.

Brigitte Scholz lobt das schöne Plätzchen am Vereinsheim, die Geselligkeit – wenn auch auf Distanz – und den preiswerten Kuchen. Ihre Freundin Doris Erhardt ergänzt: „Bei schönem Wetter kommen wir mit dem Fahrrad her, heute haben wir das Auto gewählt. Wir sind gerne im Grünen und wollen den Verein unterstützen.“ Erika Jensen kommt geradelt und legt einen Zwischenstopp bei Kaffee und Kuchen ein. „Ich bin Mitglied bei den Naturfreunden und deshalb ist es für mich selbstverständlich, dass ich am ersten Öffnungstag mit von der Partie bin.

An den nötigen Schutzmaßnahmen stört sich kein Gast. „Die Einhaltung der Anordnungen ist wichtig zum Schutz von Mitgliedern und Gästen“, betont Below. Die meisten Vorstände anderer Vereine beraten sich noch, wann sie ihre Vereinsheime wieder für Besucher öffnen und wie sie die Maßnahmen umsetzen können. Das hat eine kleine Umfrage unter mehreren Vereinen ergeben roi

© Südhessen Morgen, Sonntag, 24.05.2020