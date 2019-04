Küken in Kinderhänden

Hofheim.In drei Etappen verläuft in diesem Jahr die Ostereiersuche für Kinder des Hofheimer Kleintierzuchtvereins. Den Auftakt machten die drei ersten Klassen der Hofheimer Grundschule. Deren Besuch auf dem Gelände der Züchter fiel allerdings der schlechten Witterung zum Opfer. Der durch den Regen aufgeweichte Boden machte dieses Vorhaben zunichte. Deswegen besuchte Sibylle Mitsch die etwa 70 Kinder in der Schule. Sie brachte jede Menge Ostereier, Küken und eine informative Fotoschau mit dem Titel „Vom Ei zum Küken“ mit. Die Kleinen hatten viel Spaß daran, vor allem die Küken hatten es ihnen angetan. Die Kindergartenkinder des Kommunalen Kindergartens kommen am Montag mit etwa 100 Kindern und weiteren Kindern der Kinderkrippe zur Ostereiersuche zu den Züchtern. Tags darauf kommen die Kinder des Familienzentrums zu Besuch. fh

© Südhessen Morgen, Freitag, 12.04.2019