Kümmerer der Schulen

Lampertheim.Die Corona-Pandemie hat auch den Schulalltag in Lampertheim verändert. Und das nicht unbedingt zum Besseren, wie Karl-Heinz Horstfeld von besorgten Eltern erfahren hat. Der Kommunalpolitiker hat sich deshalb vorgenommen, sich um die Schulen zu kümmern. Horstfeld hat sich vier Jahrzehnte lang in der SPD engagiert – zeitweise als ihr Vorsitzender –, bevor er nun als fraktionsloses Mitglied im Stadtparlament sitzt. Bei den bevorstehenden Kommunalwahlen kandidiert er für die CDU.

Er habe sich in der Kommunalpolitik der SPD „nicht mehr wiedergefunden“, sagt Horstfeld im Gespräch mit dieser Redaktion: „Ich habe mich einfach nicht mehr wohlgefühlt.“ Defizite sieht er bei der SPD vor allem in den Bereichen Stadtentwicklung und Stadtmarketing. Dort erkennt er größere Schnittmengen mit den Christdemokraten.

Als Kommunalpolitiker, aber auch als Gründer der Mundartgruppe „Lombadda Babbler“ habe er in Lampertheim einen hohen Bekanntheitsgrad erreicht. Durch den Heimatkundlichen Unterricht an den Grundschulen habe er zusätzlich Kontakte zu Eltern und Lehrern bekommen, erläutert Horstfeld auf Anfrage. Auf diese Weise seien ihm Sorgen über die schulische Entwicklung in Zeiten der Pandemie zu Ohren gekommen.

Weitere Informationen sammeln

Ein umfassendes Bild hat sich für Horstfeld bislang noch nicht ergeben. Noch steht er am Anfang seiner Erkundigungen; so sammelt er weiter Informationen, um zu erfahren, wo Kindern, Eltern und Lehrern der Schuh drückt. Schon jetzt aber hat er den Eindruck gewonnen, dass die Schulen über sehr unterschiedliche Unterrichts- und Betreuungskonzepte verfügen, die es Eltern nicht immer leicht machten, ihre Kinder in guten Händen zu wissen. Offenbar leide auch das Homeschooling – der Unterricht zu Hause – unter Mängeln, spricht Horstfeld die lückenhafte Ausstattung mit digitaler Technik an.

Sobald er genauere Einblicke über die schulische Situation gewonnen hat, will Horstfeld auf kommunaler und auf Kreisebene Kontakte zu Entscheidern nutzen, um konzeptionelle Impulse zu setzen. Dabei trägt ihn die Überzeugung, dass jeder Mensch das Recht auf eine angemessene Schulausbildung habe. In die Bildung zu investieren heiße, in die Zukunft zu investieren. Sein Engagement vertritt der 64-Jährige in erster Linie persönlich, auch wenn er nach dem 14. März möglicherweise in den Reihen der CDU-Parlamentsfraktion sitzen wird. urs

