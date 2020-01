Künftige Babysitter erhalten Diplom

Lampertheim.Das Familienzentrum Bensheim bietet am Samstag, 1. Februar, einen Babysitter-Kurs in der Wormser Straße 10 an. Der Kurs findet von 10 bis 17 Uhr statt und kostet 21 Euro. Babysitten bessert laut Familienzentrum nicht nur das Taschengeld auf, sondern verlangt auch Kenntnisse im Umgang mit Säuglingen und Kleinkindern, dem Füttern und Wickeln, der Ersten Hilfe und Unfallverhütung, mit Fingerspielen und Liedern, Einschlafritualen, Geschichten erzählen und vieles mehr. Der Kurs bietet Interessierten ab 14 Jahren Gelegenheit, diese Kenntnisse zu erwerben oder aufzufrischen und zu ergänzen. Zum Abschluss gibt es ein „Babysitter-Diplom“. Mit diesem Diplom kann man sich in die Kartei der Tageselternbörse aufnehmen lassen und hat so die Möglichkeit, beraten und vermittelt zu werden. red

