Künstler bilden Wonnegau ab

Worms.Mit der Ausstellung „Unser (Art) Wonnegau“ im Wormser Kulturzentrum zeigt die Künstlergruppe „Art Wonnegau“ die Verbundenheit zu ihrer Heimat in vielfältiger Weise. Jedes der zehn Mitglieder verarbeitet dabei unterschiedliche Materialien und hat seine eigene Methode, um die Nähe zur Heimat gestalterisch umzusetzen. Aber eines haben alle Macher der Ausstellung gemeinsam: die Freude an der künstlerischen und kreativen Arbeit bestimmt die Motive ihrer Bilder.

Die Vernissage findet am Montag, 1. April, um 19 Uhr statt. Kunsthistorikerin Annika Maria Treiber führt die Besucher in die Ausstellung ein. Danach ist die Schau bis 29. April auf der Galeriefläche des oberen Foyers montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr und samstags von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Bei Veranstaltungen im Tagungsbereich des Wormsers kann die Ausstellung in Ausnahmefällen nicht zugänglich sein. Der Eintritt ist frei. red

