Künstler gehen getrennte Wege

Hofheim.Bei der Vernissage am vergangenen Wochenende wurde es augenfällig: Die Zahl der Kulturschaffenden in der Künstler-Initiative Lampertheim (KiL) hat sich halbiert. Bernhard Hossner und Bernd Kalusche wollen in der Hofheimer Alten Post weitermachen. Heike Kissel-Eltrop und Anette Jansen gehen neue Wege.

„Wir haben die Entscheidung getroffen, die Zeit in der KiL zu beenden, weil Ideen und Auffassungen zu unterschiedlich geworden sind“, erklären die Frauen im Gespräch mit unserer Zeitung. Doch die beiden wollen nicht zurückschauen, sondern nach vorne blicken.

Sie arbeiten auf Hochtouren an der Konzeption der Ausstellung „Frauen 2019“, eine Fortsetzung der Schau, mit der sie im Februar noch in den Räumlichkeiten der KiL ein interessiertes Publikum begeisterten.

Anette Jansen und Heike Kissel-Eltrop wollen mit künstlerischem Schaffen künftig verstärkt auf Menschen zugehen – raus aus dem Atelier. Daher zeigen sie Werke zum Thema Frau im kommenden Jahr im Hofheimer Familienzentrum. „Eben dort, wo man wirklich viele Frauen antrifft“, so Heike Kissel-Eltrop, die auch Leiterin des Familienzentrums ist.

„Neues Ausprobieren“

Anette Jansen beschäftigt daneben derzeit das Thema Gartenkunst. Auch dazu hat sie Projekte in Planung. „Uns geht es um Vielfalt, Facettenreichtum – und wir wollen Neues ausprobieren“, betont das Frauen-Duo.

Auch das Zweier-Team Bernhard Hossner und Bernd Kalusche will im KiL-Domizil neu anfangen. Wie ein äußeres Zeichen dafür wirkt die Umgestaltung der Räumlichkeiten in der Alten Post. Grün soll zwar – wie mit der Stadt abgesprochen – die Erkennungsfarbe der Künstler-Initiative bleiben, das Interieur des ehemaligen Postgebäudes ist aber inzwischen weiß/grau gehalten. Die Mittelwand im Ausstellungsraum wurde entfernt, um mehr Platz für Skulpturen zu schaffen, die Besucher nun von allen Seiten betrachten können. Im Werkraum steht jetzt vor der Küche eine Theke, damit bei Veranstaltungen der Barbetrieb besser organisiert werden kann.

Die Premiere in der Alten Post unter neuer Leitung ist mit der Vernissage von „KiL & Friends und die Sicht aufeinander“ gelungen, war doch der Besucherandrang bei der Eröffnung enorm. „Wir sehen uns darin bestärkt, mehr regionale und überregionale Künstler nach Hofheim zu holen“, erläuterte Bernhard Hossner dem „Südhessen Morgen“. Das Angebot, ihre Ausstellungsfläche zu nutzen, wollen sie künftig auch „Freunden über Hessen und Baden-Württemberg hinaus“ machen.

Jugendarbeit und Kurse

Dass sie die Jugendarbeit im Rahmen der Ü12-Summertime weiterführen, steht für die Männer ebenfalls fest. Unter dem Motto „Offenes Atelier“ und in Kooperation mit der Volkshochschule planen die beiden außerdem Kurse in Malerei und Bildhauerei. Kulturamtsleiter Rolf Hecher bedauert zwar, dass es die KiL „nicht mehr im bisherigen Format“ gibt, betont jedoch, dass „die Stadt für alle Künstler Ansprechpartner“ sei und cultur communal für Kooperationen zur Verfügung stünde. „Mir kommt es darauf an, mit Kulturarbeit einen Mehrwert für die Bevölkerung zu erreichen“, sagt er, „und natürlich für die Künstler“.

