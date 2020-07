Rita Rössling stellt in einer Mannheimer Galerie aus. © rÖssling

Hüttenfeld/Mannheim.Die Hüttenfelder Künstlerin Rita Rössling kann auf eine rege Ausstellungstätigkeit blicken. Sie arbeitet in unterschiedlichen Bereichen der Bildenden Kunst mit verschiedenen künstlerischen Techniken. Jetzt zeigt die Hüttenfelderin ihre Werke in der Mannheimer Galerie „kunst@work“.

Die Galerie hat in Zusammenarbeit mit acht Künstlern eine Fotoausstellung mit Schwarz-Weiß-Aufnahmen installiert. „Diese Schau ‚Black and White Corona – acht Künstler im Shutdown‘ ist sehr beeindruckend“, sagt Rössling. 50 Arbeiten zeigen Eindrücke vom Leben in Zeiten von Corona: neues Wahrnehmen, Befreiendes und Bedrückendes, Realität und Symbolik. Jede Arbeit greife einen Aspekt des derzeitigen Lebens auf.

In der Galerie kunst@work wird keine herkömmliche Vernissage stattfinden, aber Rössling und auch die anderen Künstler werden zur Eröffnung, am Samstag, 25. Juli, von 11 bis 13 Uhr, in der Galerie, Meerfeldstraße 39 in Mannheim-Lindenhof, vor Ort sein. Der Erlös der Schau soll Kindern in der Mannheimer Neckarstadt-West zugutekommen. roi

