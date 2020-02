Künstler spenden an Kinderklinik

Hofheim.Lampertheimer und Wormser Kunstschaffende verkaufen einige ihrer Schöpfungen zu erschwinglichen Preisen für einen guten Zweck. Antonio Breglia, Anette Jansen, Klaus Neudecker, Angela Stadtmüller, Natalia und Werner Awenius bieten die Kunstwerke in den Räumlichkeiten der Künstler-Initiative Lampertheim (KIL) am Freitag, 28. Februar und Samstag, 29. Februar, zum Verkauf an, um den Erlös an die Kinderklinik in Worms zu spenden. An beiden Abenden spielt Kabarettist Peter Gutschalk sein neues Stück „Kunst?“, das in Hofheim Premiere feiert. Die Vernissage ist am 28. Februar, 19 bis 22 Uhr. Am 29. Februar sind die Räume in der Alten Post, Schulstraße 4, Hofheim, von 18 bis 21 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. roi

