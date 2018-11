Künstler wecken weihnachtliche Vorfreude

Lampertheim.Der Geist von Weihnacht schwebte am Wochenende schon durch das Erdgeschoss des Seniorenwohnheimes Dieselstraße. In der traditionellen Ausstellung fanden sich Weihnachtskrippen, Räuchermännchen und Engel von Christian Conrad, Adventskränze und -gestecke von Ulrike Bergmann, Strohsterne von Gudrun Hege und handgemachte Kerzen von Mirja Mietzker-Becker. Es gab viele weihnachtliche Schätze des Kunsthandwerks zu entdecken, über die sich die Besucher freuten.

„Wir haben wechselnde Aussteller und deshalb eine Vielfalt an Kunsthandwerk“, erklärte Seniorenwohnheim-Chefin Brigitte Hahl. Sie hatte lustige Kuscheltiere für Kinder gehäkelt, die als Sorgenfresser dienen sollen. Auch zahlreiche Bewohnerinnen waren im Vorfeld fleißig und hatten Weihnachtsplätzchen gebacken, Eisbonbon-Schnaps gebraut oder Socken gestrickt. Vom Erlös der Schlemmereien und Handarbeiten soll ein Teil an die Ökumenische Diakoniestation gespendet werden. Ebenso der Gewinn aus den selbst gebackenen Kuchen. Das in die Weihnachtsausstellung integrierte Tagescafé war ein beliebter Treffpunkt von Bewohnern und Besuchern.

„Sternenfrau“ Gudrun Hege stellte ihre Kreationen aus Strohhalmen und Tonpapier aus. Den Kopf voller Ideen fertigt sie geschickt wunderschöne Sterne und Figuren, wie Musiker-Engel und Schutzengel. Hege spendet den Erlös aus ihren Werkeleien der Aktion Brot für die Welt.

Hausbewohnerin Hannelore Heil erfreute sich vor allem an den aufwendig gearbeiteten Strohsternen, die sich auch bestens für den Adventsstrauß eignen. Kerstin Piper aus Mannheim- Gartenstadt stellte für die Ausstellung knuddelige Teddybären her, die sogar ihren Kopf bewegen können. Und der sechsjährige Fynn Eckhardt bastelte mit Hilfe seines Vaters Roy originelle Birkenlichter.

Weg wie warme Semmeln gingen die Kränze und Gestecke von Ulrike Bergmann. Sie bot gebundene Klassiker mit Tannengrün bis hin zu Neuinterpretationen mit unterschiedlichen Koniferenzweigen an. Einen farblichen Kontrast bildete die Verwendung von Ilex, der beliebten Heckenpflanze mit roten Beeren. Die Lampertheimer Kunsthandwerkerin will den Reinerlös an Prisma, die Drogen- und Jugendberatung, weitergeben.

Raffiniert sind die handgefertigten Kunstkerzen von Mirja Mietzker-Becker. Beispielsweise hat die Neuschlößerin in ihrem Kerzenatelier Frühstückskerzen für eine kurze Brennzeit und schmale Badewannenkerzen, die sich nicht an Feuchtigkeit stören, hergestellt.

Hobby-Schreiner Christian Conrad arbeitet mit regionalen Hölzern, darunter ein Engel aus einem Lampertheimer Kirschbaum. Viele seiner Arbeiten sind naturbelassen. Auch über diese individuellen weihnachtlichen Dekorationsartikel gerieten die Ausstellungsbesucher ins Staunen. roi

