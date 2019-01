Kugelsport bei eisiger Kälte

Lampertheim.Auch bei kühleren Temperaturen sollte man sich ausreichend bewegen. Bewegung im Freien tut der Gesundheit und der Seele gut, dachte sich auch der eine oder andere Senior und machte sich warm eingemummelt auf den Weg zum Stadtpark, um Boule zu spielen.

Dort wurde das zweite Spiel im neuen Jahr ausgetragen. Spielleiter Peter Neuhaus erklärte, dass der Seniorenbeirat auch im Winter mittwochs ab 14 Uhr zum Boulespielen einlädt. „Es fällt nur aus, wenn es regnet oder schneit“, sagte Neuhaus.

Im Mai 2018 gab es auf Anregung des Seniorenbeiratsmitgliedes Albert Breckner den Auftakt des französischen Freizeitspiels. Und weil die Sportart den Senioren viel Spaß bringt, treten immer wieder Gruppen an. Ute Striebinger warf jetzt die Zielkugel, das sogenannte Schweinchen, und die Teilnehmer versuchten, mit ihren Stahlkugeln so nah wie möglich an die kleine rote Holzkugel heranzukommen. Geworfen wurde aus dem Stand, nachdem jeder seinen Körper gut ausbalanciert hatte.

Durch den sanften Schwung des Armes flog die Kugel in Richtung Schweinchen. Dabei waren unterschiedliche Techniken der Handhaltung zu entdecken. Und gut beraten waren jene Spieler, die bei der Kälte Handschuhe angezogen hatten.

Am Ende wurde es den frischluftliebenden Boulespielern trotz Wurfspaß bei Minusgraden dann doch zu kalt im Park und die Senioren packten schnell ihre Utensilien zusammen. „Gewinner sind wir alle“, befanden die wetterfesten Boulespieler zum Abschluss. roi

© Südhessen Morgen, Samstag, 26.01.2019