Kultur mit KUSS

Der Kultursommer Südhessen (KUSS) beeindruckt mit einem großflächigen und vielfältigen Programm, das eine beachtliche Kulturlandschaft repräsentiert. Doch aus kommunaler Sicht wiegt der Nutzen einer Beteiligung am Konzept des Regierungspräsidiums – etwa mit Blick auf die finanzielle Förderung – offensichtlich nicht besonders schwer. So verzichtet Lampertheim auf die Kooperation mit dem KUSS, während in früheren Jahren beispielsweise Straßentheater in der Innenstadt reüssierten. Kultur-Fachbereichsleiter Rolf Hecher sagt auf die Frage, warum derlei Veranstaltungen in Lampertheim nicht mehr angeboten werden, diese seien koordinatorisch nur schwer ins kommunale Konzept zu integrieren. Und was die Tage der offenen Ateliers betrifft, so trete der Kultursommer mit den Künstlern selbst in Kontakt. Dass der KUSS in diesem Jahr lediglich in einem Lampertheimer Atelier Einzug hält, sei also nicht kommunal zu verantworten.

Gleichzeitig laufen in der Lampertheimer Verwaltung Planungen für eine Sommerbühne nach dem Vorbild Viernheims, also für kulturelle Angebote, die über die veranstaltungsarmen Wochen offeriert werden. Dies wäre in der Tat eine begrüßenswerte lokale Errungenschaft. Ob sich im einen oder anderen Fall eine neuerliche Rückkoppelung an den südhessischen Kultursommer empfiehlt, der durchaus attraktive Engagements zu günstigen Gagen ermöglicht, wäre dann zumindest eine Prüfung wert. Die Förderkriterien des Darmstädter Regierungspräsidiums richten sich an kulturelle Projekte von überregionaler Strahlkraft und hoher Qualität; diese Herausforderung müsste das im Zuge seiner Neuausrichtung überaus ambitionierte Lampertheimer Stadtmarketing eigentlich willkommen heißen.

