Kulturelle Vielfalt

In der Diskussion über den Bau und den Standort einer neuen Kulturstätte nimmt das ehemalige Gasthaus Wacker eine Sonderstellung ein. Genauer gesagt: Es spielt darin keine Rolle. Zumindest nicht unmittelbar. Denn selbst, wenn es der Interessengemeinschaft gelingen sollte, einen entscheidenden Einfluss auf die Zukunft dieser Immobilie auszuüben, so wird an dieser Stelle kein Gebäude mit der Funktion einer Kulturstätte entstehen. Stattdessen haben die Wackerfreunde eine Stätte der Begegnung im Sinn – in Zeiten der von digitalen Algorithmen zunehmend dominierten Zwischenmenschlichkeit gewiss ein lohnenswerter Ansatz. Warum sollte in diesem ehemaligen Gasthaus nicht auch die Kleinkunst einen Platz bekommen?

Im städtischen Gesamtkonzept würde eine solche Begegnungsstätte deshalb, im Sinne einer erhöhten kulturellen Diversität, einen gewissen Stellenwert genießen. Denn auch für Kabarett, Ausstellungen oder Lesungen gibt es in Lampertheim nicht viele Räumlichkeiten, die sich auch für ein zahlenmäßig größeres Publikum eignen würden. Die Diskussion über eine Campus-Kulturstätte zielt hingegen auf Formate, die sich auch in einem Wacker-Gebäude nicht realisieren ließen. Unter dem Gesichtspunkt der kulturellen Vielfalt hätte neben einem Campus-Kulturtempel und einer Begegnungsstätte in der Kaiserstraße auch eine Multifunktionshalle auf dem Gelände zwischen Domgasse und Emilienstraße Platz. Zusätzlich zu den räumlichen Potenzialen, die eine Hans-Pfeiffer-Halle gemeinsam mit der Zehntscheune bieten.

Dies alles ergibt interessante Denkansätze – die freilich ein garstiger Graben von der Praxis trennt. Bislang ist weder klar, inwieweit sich die Stadt eine Campus-Kulturstätte leisten könnte, noch ob es den Wackerfreunden gelingen wird, der Immobilie habhaft zu werden, bevor die Eigentümer einen Käufer finden. Das Ziel, urbane Räume in der Innenstadt zu schaffen, bleibt allerdings, unabhängig von der Zukunft des ehemaligen Gasthauses, ein gesellschaftsrelevantes Anliegen.

Mittwoch, 10.07.2019