LAMPERTHEIM.Feuer und Flamme für Strom und Wärme: Zum Themenabend „Herausforderung Energiemarkt“ hatten sich die Sozialdemokraten mit dem SPD-Landtagsabgeordneten Stephan Grüger und Energieried-Geschäftsführer Frank Kaus zwei ausgewiesene Experten in das Alte Rathaus eingeladen. Die Referenten legten ihre Sichtweise vom Strommarkt der Zukunft dar und beantworteten die Fragen der Zuhörer.

Frank Kaus war den Besuchern als Geschäftsführer des hiesigen Energieversorgers kein Unbekannter, Stephan Grüger sieht den Energiemarkt von zwei Warten aus. Als energiepolitischer Sprecher der hessischen SPD-Landtagsfraktion ist er einerseits mit den politischen Rahmenbedingungen vertraut, kann als ehemaliger Großkundenbetreuer eines Energieversorgungsunternehmens aber auch die wirtschaftliche Sichtweise nachvollziehen.

Bereits in seiner Zeit als stellvertretender Juso-Bundesvorsitzender zwischen 1995 und 1999 galt er nach eigenen Angaben als Initiator für die Solarkampagne, auch am Erneuerbare Energien Gesetz (EEG) sei er beteiligt gewesen. Im Strommarkt brauche es vor allem mehr Flexibilität, erklärte er. Sein Wunsch: ein dezentraler Energiemarkt, der mehr auf mittelständische Unternehmen, Stadtwerke und Verteilnetzbetreiber setzt. Gerade für diese Gruppe sieht er in den Veränderungen des Marktes große Möglichkeiten: „Wenn sich Stadtwerke bewegen, sehe ich große Chancen für sie. Ansonsten bleiben sie nur Stromtankstellen“, so Grüger.