Kunstrasen-Verbot? „Dann macht die Vereine gleich dicht“

Lampertheim.Vereine und Kommunen, deren Sportplätze mit Kunstrasen belegt sind, schauen angespannt auf die weitere Entwicklung: Die Europäische Union (EU) erwägt, diese Flächen 2022 zu verbieten, weil die kleinen Kügelchen darauf als Mikroplastik in die Umwelt gelangen und eine enorme Belastung darstellen. „Dann können sie die Vereine auch gleich dicht machen.“ So reagiert Rudolf Röhrig, stellvertretender Vorsitzender des TV Lampertheim, auf unsere Frage, was das Verbot bedeuten würde. Röhrigs ultimative Antwort kann stellvertretend für alle gemeinnützigen Breitensportvereine stehen. Für sie ist jede Investition ein Kraftakt.

Die Kugeln aus Gummigranulat kommen den Eigenschaften des Naturrasens am nächsten. Sie machen das Feld einigermaßen trittfest, und die Sportler fallen weicher als beispielsweise auf Asche. Der größte Vorteil: Naturrasen ist pflegeleicht und beinahe unter allen Wetterbedingungen bespielbar. Weil es aber zu dem Mikroplastik noch keine Alternative gibt, würde ein Verbot durch die EU die Vereine dazu zwingen, wieder Naturrasen- oder Ascheplätze anzulegen. Je nach Größe und Beschaffenheit des Platzes kann das bis zu 500 000 Euro kosten. Nach Angaben von Rudolf Röhrig hat der TV Lampertheim 350 000 Euro für seinen Kunstrasenplatz bezahlt.

Mit Kunstrasenplätzen hätten sich die Vereine „bis an die Grenze finanziell belastet“, sagt Röhrig mit Blick auf die politischen Entscheider in der EU. Und: „Bevor ein Verbot kommt, müssen Alternativen zum Mikroplastik her.“ Nun gelte es, die weitere Entwicklung abzuwarten, „und zwar möglichst gelassen“.

Bis zu 35 Tonnen Granulat

So sieht das auch Lampertheims Bürgermeister Gottfried Störmer. Die Stadt ist Eigentümer des Adam-Günderoth-Stadions. „Wir warten zunächst einmal auf konkrete Informationen und Anleitungen. Wir werden nicht übereilt handeln“, deutet er das noch sehr frühe Stadium der Brüsseler Überlegungen an.

Sabine Vilgis, die Leiterin des Fachbereichs Technische Betriebe bei der Stadtverwaltung, sagt, die Kosten eines Austauschs des Kunstrasenplatzes im Günderoth-Stadion seien immens. „Allein, was die Entsorgung der Kunststoffe kostet, ist überhaupt nicht absehbar.“

Hintergrund des möglichen Verbots durch die EU ist eine Studie des Fraunhofer-Instituts für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik in Oberhausen, die sich speziell mit Sportplätzen aus Kunstrasen befasst. Ein Quadratmeter Kunstrasen werde mit durchschnittlich fünf Kilogramm Gummigranulat aufgefüllt, erklärt Torsten Weber auf Nachfrage dieser Zeitung. Der Umweltingenieur ist beim Fraunhofer-Institut mit der Erforschung von Mikroplastik befasst. Auf einem Großfeld-Sportplatz von 7000 Quadratmetern lägen bis zu 35 Tonnen Granulat, so Weber.

Die Gefahr für die Umwelt bestehe darin, dass es dort nicht bleibe, sagt er. Es werde durch Starkregen ausgespült, vom Wind aufgeweht, klebe an Reinigungsgeräten, Schuhen und Kleidung – und gelange in Boden und Grundwasser. Diese Sportplätze seien eine der größten Quellen für Mikroplastik in Deutschland; pro Jahr gelangten bis zu 10 000 Tonnen in die Umwelt. Diese Schätzung gehe allerdings von der größt anzunehmenden Menge aus, räumt der Wissenschaftler ein. Nachdem das Feld noch nicht gründlich erforscht sei, müsse man mit Schätzungen arbeiten.

Zunächst müssten diese Forschung abgeschlossen und vor allem Alternativen zum Gummigranulat anwendungsreif entwickelt sein. Vorher mache ein Verbot keinen Sinn. Mit Blick auf die Vorzüge des Materials sagt Weber: „Die Vereine haben sich doch nicht ohne Grund Kunstrasenplätze angeschafft.“ Wichtig bleibe unterdessen, dass sich die Politik des Themas annehme, denn Mikroplastik sei eine ungeheure Umweltbelastung, betont der Wissenschaftler.

Thema im Innenausschuss

Der Bergsträßer CDU-Landtagsabgeordnete Alexander Bauer aus dem benachbarten Bürstadt erklärt per Pressemitteilung, die 440 Kunstrasenplätze in Hessen könnten nicht einfach gesperrt werden und fordert praktikable Übergangsfristen. Der Innenausschuss in Wiesbaden befasse sich mit dem Thema. Und Hessens Innenmister Peter Beuth (CDU) habe bereits Kontakt mit den Verantwortlichen in Brüssel aufgenommen, so Bauer.

© Südhessen Morgen, Montag, 15.07.2019