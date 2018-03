Anzeige

Hofheim.Der Evangelische Posaunenchor bläst am Ostersonntag, 1. April, zur Osterkurrende. Der Beginn des Kurrendeblasens um 6.45 Uhr bildet gleichzeitig den Abschluss der Osterandacht in der Friedenskirche. An Karfreitag, 30. März, sorgt der Posaunenchor um 9.30 Uhr unter der Leitung von Franz Gander für die musikalische Umrahmung des Gottesdienstes in der Friedenskirche. Geprobt wird am Donnerstag, 29. März, 20 Uhr, in der Friedenskirche. Die Karfreitagsprobe entfällt. An folgenden Plätzen ist die Osterkurrende zu hören: 6.45 Uhr Friedenskirche, 6.53 Uhr Heinrichstraße/Falltorstraße, 7 Uhr Potsdamer Straße/Schubertstraße, 7.07 Uhr Schubertstraße/Friedrich-Ebert-Straße, 7.13 Uhr Nordheimer Straße/ Mainstraße, 7.27 Uhr Wilhemsruhe, 7.34 Uhr Altes Rathaus, 7.42 Uhr Balthasar-Neumann-Kirche, 7.49 Uhr Kirchstraße/ Steffanstraße, 7.55 Uhr Erzbergerstraße/Rathenaustraße, 8.02 Uhr Rathenaustraße/Hohe Warth, 8.09 Uhr St. Michaelsiedlung, 8.17 Uhr Martinstraße/Ludwigstraße. fh