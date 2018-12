Kurrende mit Posaunen

Hofheim.Die Bläser des Evangelischen Posaunenchores Hofheim sind am Montag, 24. Dezember (Heiligabend), unterwegs, um musikalisch auf das Weihnachtsfest einzustimmen. Erstmals wurde das Kurrendeblasen in Hofheim am ersten Weihnachten nach dem Zweiten Weltkrieg veranstaltet, um den weihnachtlichen Frieden zu verkünden.

Seither sind die Musiker ununterbrochen an Heiligabend bei Wind und Wetter unterwegs. Los geht es um 15.45 Uhr an der Ecke Luisenweg/Martinstraße. Im Rahmen des Kurrendeblasens werden die beiden Gottesdienste in der Friedenskirche und der Balthasar-Neumann-Kirche eröffnet. Ein von Hans Hahn und dem ersten Vorsitzenden Wolfgang Herbert minuziös ausgetüftelter Zeitplan gibt die Richtung vor. Erstmals steht das Kurrendeblasen unter Leitung des neuen Dirigenten Dirk Hindel.

Alle Stationen in der Übersicht: 15.45 Uhr: Luisenweg/Martinstraße, 15.55 Uhr: Friedenskirche, 16.05 Uhr: Bahnhof-/Lessingstraße, 16.12 Uhr: Hohe Warth/Steffanstraße, 16.19 Uhr: Schillerstraße, 16.38 Uhr: Rathenau-/Erzbergerstraße, 16.46 Uhr: Kirch-/Steffanstraße, 16.55 Uhr: Balthasar-Neumann-Kirche, 17.05 Uhr: Lindenstraße (Altes Rathaus), 17.13 Uhr: Wilhelmsruhe, 17.27 Uhr: Nordheimer/Schubertstraße, 17.42 Uhr: Friedrich-Ebert-/Schubertstraße, 17.50 Uhr: Carlo-Mierendorff-Straße, 18.05 Uhr: Heinrich-/Schubertstraße, 18.20 Uhr: Potsdamer/Dresdener Straße, 18.35 Uhr: Heinrich-/Karlsbader Straße.

Anschließend fährt eine Gruppe noch in die Rheingoldstraße in Rosengarten, um auch dort für die Anwohner zu spielen. fh

© Südhessen Morgen, Samstag, 22.12.2018