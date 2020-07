Kurs auf Heppenheim

Lampertheim.Der Lampertheimer Fahrgastbeirat hat seine Hausaufgaben gemacht. Nun liegt es am Kreisausschuss, den neuen Entwurf des Nahverkehrsplans zu beraten. Dank einer „umfangreichen Bürgerbeteiligung“ konnte der Fahrgastbeirat nach den Worten seiner Vorsitzenden Lara Strubel konkrete Vorschläge einbringen, die zu einer Verbesserung des Busverkehrs rund um Lampertheim führen sollen.

Große Chancen, im Entwurf berücksichtigt zu werden, hat die Verbindung von Hüttenfeld nach Heppenheim. Die Anknüpfung der Kreishauptstadt ans Nahverkehrsnetz ist vergleichsweise häufig gefordert worden, wie nicht nur Beiratsvorsitzende Strubel erläuterte. Auch die Vorsitzende des Lampertheimer Jugendbeirats, Theodora Nikolakopulou, wies darauf hin, dass junge Leute in Lampertheim ein großes Interesse an einer höher frequentierten Verbindung nach Heppenheim hätten.

Umstieg in die Straßenbahn

Die Wiedereinführung der Busverbindung von Lampertheim nach Mannheim-Sandhofen steht ebenso auf der Agenda des Fahrgastbeirats. Zwar gebe es eine schnelle Zugverbindung in Richtung Mannheim, diese sei aber äußerst störanfällig, meinte Lara Strubel bei einem abschließenden Pressegespräch. Als Alternative werde der Umstieg in die Straßenbahn von Sandhofen nach Mannheim geschätzt.

Wie diese Verbindung, so steht auch ein Ruftaxi-Verkehr von Hüttenfeld nach Lorsch im Entwurf jedoch nicht an erster Stelle. Dagegen wird eine bessere Vernetzung der Riedkommunen gefordert, wie eine Unterschriftenaktion in Biblis zum Ausbau der Linie 642 zwischen Wattenheim, Nordheim, Hofheim und Worms bezeugt.

Verkehrsdezernent und Kreisbeigeordneter Karsten Krug (SPD) hatte beim Lokaltermin in Lampertheim offene Ohren für die Ausführungen seiner Parteifreundin. Der Kreis lasse sich den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrsnetzes rund acht Millionen Euro kosten. Die Kommunen würden über die Kreisumlage freilich an den Kosten beteiligt.

Gemäß der Pendlerdaten sei ein hoher Bedarf ermittelt worden, mit dem Bus von Lampertheim in Richtung Mannheim und Ludwigshafen zu gelangen. Auch sei noch Bedarf auf der Schiene in Richtung Worms und Darmstadt artikuliert worden. Der aktuelle Entwurf des Nahverkehrsplans sei denn auch nicht „das Ende der Fahnenstange“, meinte der Verkehrsdezernent.

Eine aufwendige Umsetzung erfordert laut Krug nicht nur der barrierefreie Ausbau der Haltestellen und der Fahrzeuge, sondern auch deren Ausstattung mit zukunftsrelevanter Antriebstechnologie. Dabei hat die Elektromobilität aus Krugs Sicht keineswegs die Nase vorn. Die Anregung von Werner Brall vom Lampertheimer Seniorenbeirat, für sozial schwächer gestellte Rentner Sonderregelungen zu treffen, um diese nicht vom Nahverkehr auszuschließen, wollte Krug mit nach Heppenheim nehmen. urs

