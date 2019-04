Kurs in Chan Mi Qi Gong

Lampertheim.Die Volkshochschule (vhs) Lampertheim bietet ab Dienstag, 30. April, an neun Dienstagabenden einen Basiskurs in Chan Mi Qi Gong an. Er findet jeweils von 19 bis 20 Uhr statt.

Das Besondere des Chan Mi Qi Gong sind laut vhs-Programm gezielte Bewegungen der Wirbelsäule. Diese beeinflussten positiv den gesamten Körper und seien für den wohltuenden Effekt auf Bewegungsapparat, innere Organe und das Nervensystem verantwortlich. Durch die Einfachheit und Klarheit der Übungen könne schnell Aktivierung und Wahrnehmung des Qi erreichen. Aus der Bewegung werde eine tiefe geistige Ruhe erreicht. Nutzen dieser Übung: Alltagsstress abbauen, Gesundheit verbessern und Selbstheilungskräfte aktivieren. red

© Südhessen Morgen, Freitag, 12.04.2019